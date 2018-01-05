Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|22,88
|22,04
|3,81
|Trakya Cam
|4,72
|4,56
|3,51
|Ak Enerji
|0,96
|0,93
|3,23
|Banvit
|23,12
|22,40
|3,21
|Anadolu Cam
|2,93
|2,84
|3,17
|Zorlu Enerji
|1,66
|1,61
|3,11
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,39
|2,56
|Soda Sanayii
|5,28
|5,15
|2,52
|Sabancı Holding
|11,43
|11,17
|2,33
|Anel Elektrik
|3,81
|3,73
|2,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,80
|7,65
|1,96
|Pegasus
|36,00
|35,32
|1,93
|Park Elek.Madencilik
|4,28
|4,20
|1,90
|Çemtaş
|4,33
|4,25
|1,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,96
|3,89
|1,80
|Galatasaray Sportif
|6,62
|6,51
|1,69
|Tat Gıda
|5,46
|5,37
|1,68
|Koza Altın
|41,84
|41,20
|1,55
|Doğuş Otomotiv
|8,51
|8,38
|1,55
|Kartonsan
|295,50
|291,00
|1,55