Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 22,88 22,04 3,81 Trakya Cam 4,72 4,56 3,51 Ak Enerji 0,96 0,93 3,23 Banvit 23,12 22,40 3,21 Anadolu Cam 2,93 2,84 3,17 Zorlu Enerji 1,66 1,61 3,11 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,39 2,56 Soda Sanayii 5,28 5,15 2,52 Sabancı Holding 11,43 11,17 2,33 Anel Elektrik 3,81 3,73 2,14 Tümosan Motor ve Traktör 7,80 7,65 1,96 Pegasus 36,00 35,32 1,93 Park Elek.Madencilik 4,28 4,20 1,90 Çemtaş 4,33 4,25 1,88 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,96 3,89 1,80 Galatasaray Sportif 6,62 6,51 1,69 Tat Gıda 5,46 5,37 1,68 Koza Altın 41,84 41,20 1,55 Doğuş Otomotiv 8,51 8,38 1,55 Kartonsan 295,50 291,00 1,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)