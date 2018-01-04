Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 6,53 6,11 6,87 Aksa Enerji 4,44 4,24 4,72 Ülker Bisküvi 22,00 21,10 4,27 Koza Altın 41,40 39,94 3,66 Ak Enerji 0,94 0,91 3,30 Brisa 7,57 7,33 3,27 Global Yat. Holding 3,83 3,71 3,23 Anel Elektrik 3,72 3,61 3,05 Anadolu Cam 2,77 2,69 2,97 Net Holding 2,23 2,17 2,76 Bagfaş 11,13 10,85 2,58 Çemtaş 4,22 4,12 2,43 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,84 3,75 2,40 Petkim 8,15 7,96 2,39 Metro Holding 0,99 0,97 2,06 Migros Ticaret 27,80 27,24 2,06 Erbosan 90,65 88,85 2,03 Trakya Cam 4,54 4,45 2,02 Aksa 14,14 13,86 2,02 Galatasaray Sportif 6,35 6,23 1,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)