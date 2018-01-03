Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|13,99
|13,37
|4,64
|Sasa Polyester
|12,72
|12,17
|4,52
|Karsan Otomotiv
|1,88
|1,80
|4,44
|Ege Endüstri
|339,90
|326,20
|4,20
|Kardemir (D)
|3,36
|3,23
|4,02
|Erbosan
|88,00
|85,10
|3,41
|Vestel
|9,07
|8,81
|2,95
|GSD Holding
|0,74
|0,72
|2,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,82
|3,72
|2,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,34
|4,23
|2,60
|Park Elek.Madencilik
|4,37
|4,26
|2,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,39
|2,56
|Pegasus
|36,00
|35,16
|2,39
|Ereğli Demir Celik
|10,51
|10,27
|2,34
|Doğan Holding
|0,90
|0,88
|2,27
|Coca Cola İçecek
|35,34
|34,56
|2,26
|Turcas Petrol
|2,43
|2,38
|2,10
|Alarko GMYO
|52,00
|51,00
|1,96
|Aksa Enerji
|4,27
|4,19
|1,91
|Anadolu Cam
|2,75
|2,70
|1,85