Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 13,99 13,37 4,64 Sasa Polyester 12,72 12,17 4,52 Karsan Otomotiv 1,88 1,80 4,44 Ege Endüstri 339,90 326,20 4,20 Kardemir (D) 3,36 3,23 4,02 Erbosan 88,00 85,10 3,41 Vestel 9,07 8,81 2,95 GSD Holding 0,74 0,72 2,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,82 3,72 2,69 Beşiktaş Futbol Yat. 4,34 4,23 2,60 Park Elek.Madencilik 4,37 4,26 2,58 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,39 2,56 Pegasus 36,00 35,16 2,39 Ereğli Demir Celik 10,51 10,27 2,34 Doğan Holding 0,90 0,88 2,27 Coca Cola İçecek 35,34 34,56 2,26 Turcas Petrol 2,43 2,38 2,10 Alarko GMYO 52,00 51,00 1,96 Aksa Enerji 4,27 4,19 1,91 Anadolu Cam 2,75 2,70 1,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)