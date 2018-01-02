Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|8,28
|7,57
|9,38
|Karsan Otomotiv
|1,66
|1,56
|6,41
|Sasa Polyester
|12,22
|11,49
|6,35
|Ak Enerji
|0,96
|0,91
|5,49
|Banvit
|22,40
|21,42
|4,58
|Aksa
|13,35
|12,85
|3,89
|Pegasus
|35,10
|33,80
|3,85
|ASELSAN
|32,98
|31,80
|3,71
|Bagfaş
|10,84
|10,50
|3,24
|Park Elek.Madencilik
|4,30
|4,17
|3,12
|Vakıflar Bankası
|6,97
|6,77
|2,95
|Global Yat. Holding
|3,71
|3,61
|2,77
|Zorlu Enerji
|1,62
|1,58
|2,53
|Türk Hava Yolları
|16,05
|15,69
|2,29
|Aksa Enerji
|4,22
|4,13
|2,18
|T. Halk Bankası
|11,01
|10,78
|2,13
|Good-Year
|4,34
|4,25
|2,12
|Deva Holding
|4,47
|4,38
|2,05
|Akbank
|10,05
|9,85
|2,03
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,74
|7,59
|1,98