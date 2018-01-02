Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 8,28 7,57 9,38 Karsan Otomotiv 1,66 1,56 6,41 Sasa Polyester 12,22 11,49 6,35 Ak Enerji 0,96 0,91 5,49 Banvit 22,40 21,42 4,58 Aksa 13,35 12,85 3,89 Pegasus 35,10 33,80 3,85 ASELSAN 32,98 31,80 3,71 Bagfaş 10,84 10,50 3,24 Park Elek.Madencilik 4,30 4,17 3,12 Vakıflar Bankası 6,97 6,77 2,95 Global Yat. Holding 3,71 3,61 2,77 Zorlu Enerji 1,62 1,58 2,53 Türk Hava Yolları 16,05 15,69 2,29 Aksa Enerji 4,22 4,13 2,18 T. Halk Bankası 11,01 10,78 2,13 Good-Year 4,34 4,25 2,12 Deva Holding 4,47 4,38 2,05 Akbank 10,05 9,85 2,03 Tümosan Motor ve Traktör 7,74 7,59 1,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)