Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 50,05 46,12 8,52 Koza Altın 34,88 33,38 4,49 Anel Elektrik 3,73 3,58 4,19 Koza Madencilik 6,54 6,34 3,15 Sasa Polyester 11,73 11,38 3,08 Anadolu Cam 2,48 2,41 2,90 Gözde Girişim 5,41 5,26 2,85 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,17 5,03 2,78 Kardemir (D) 3,15 3,07 2,61 İzmir Demir Çelik 3,15 3,08 2,27 Şişe Cam 4,58 4,48 2,23 İpek Doğal Enerji 5,12 5,01 2,20 Migros Ticaret 26,54 26,00 2,08 Tekfen Holding 16,39 16,06 2,05 Karsan Otomotiv 1,54 1,51 1,99 İhlas Holding 0,53 0,52 1,92 Aksa Enerji 3,95 3,88 1,80 Yazıcılar Holdıng 23,42 23,04 1,65 Deva Holding 4,35 4,28 1,64 Soda Sanayii 5,00 4,92 1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)