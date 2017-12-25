Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|50,05
|46,12
|8,52
|Koza Altın
|34,88
|33,38
|4,49
|Anel Elektrik
|3,73
|3,58
|4,19
|Koza Madencilik
|6,54
|6,34
|3,15
|Sasa Polyester
|11,73
|11,38
|3,08
|Anadolu Cam
|2,48
|2,41
|2,90
|Gözde Girişim
|5,41
|5,26
|2,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,17
|5,03
|2,78
|Kardemir (D)
|3,15
|3,07
|2,61
|İzmir Demir Çelik
|3,15
|3,08
|2,27
|Şişe Cam
|4,58
|4,48
|2,23
|İpek Doğal Enerji
|5,12
|5,01
|2,20
|Migros Ticaret
|26,54
|26,00
|2,08
|Tekfen Holding
|16,39
|16,06
|2,05
|Karsan Otomotiv
|1,54
|1,51
|1,99
|İhlas Holding
|0,53
|0,52
|1,92
|Aksa Enerji
|3,95
|3,88
|1,80
|Yazıcılar Holdıng
|23,42
|23,04
|1,65
|Deva Holding
|4,35
|4,28
|1,64
|Soda Sanayii
|5,00
|4,92
|1,63