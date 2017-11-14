Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ASELSAN 44,24 42,10 5,08 Vakıflar Bankası 5,95 5,77 3,12 Pegasus 27,08 26,28 3,04 Kardemir (D) 2,39 2,32 3,02 Yataş 27,88 27,16 2,65 Garanti Bankası 10,49 10,22 2,64 Eczacıbaşı İlaç 4,70 4,59 2,40 Tekfen Holding 14,13 13,83 2,17 Türk Hava Yolları 9,98 9,79 1,94 Emlak Konut GMYO 2,64 2,59 1,93 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 57,20 56,15 1,87 Ülker Bisküvi 19,05 18,71 1,82 Global Yat. Holding 4,00 3,93 1,78 Konya Çimento 259,00 255,00 1,57 Anadolu Efes 23,90 23,54 1,53 Çemtaş 4,01 3,95 1,52 Kartonsan 288,50 284,20 1,51 Vestel 8,17 8,05 1,49 TAV Havalimanları 18,66 18,41 1,36 Yapı ve Kredi Bank. 4,48 4,42 1,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)