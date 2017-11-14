Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ASELSAN
|44,24
|42,10
|5,08
|Vakıflar Bankası
|5,95
|5,77
|3,12
|Pegasus
|27,08
|26,28
|3,04
|Kardemir (D)
|2,39
|2,32
|3,02
|Yataş
|27,88
|27,16
|2,65
|Garanti Bankası
|10,49
|10,22
|2,64
|Eczacıbaşı İlaç
|4,70
|4,59
|2,40
|Tekfen Holding
|14,13
|13,83
|2,17
|Türk Hava Yolları
|9,98
|9,79
|1,94
|Emlak Konut GMYO
|2,64
|2,59
|1,93
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|57,20
|56,15
|1,87
|Ülker Bisküvi
|19,05
|18,71
|1,82
|Global Yat. Holding
|4,00
|3,93
|1,78
|Konya Çimento
|259,00
|255,00
|1,57
|Anadolu Efes
|23,90
|23,54
|1,53
|Çemtaş
|4,01
|3,95
|1,52
|Kartonsan
|288,50
|284,20
|1,51
|Vestel
|8,17
|8,05
|1,49
|TAV Havalimanları
|18,66
|18,41
|1,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,48
|4,42
|1,36