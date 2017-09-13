Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|51,25
|48,50
|5,67
|Sasa Polyester
|8,23
|7,90
|4,18
|GÜBRETAŞ
|5,38
|5,19
|3,66
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,12
|8,83
|3,28
|ASELSAN
|27,86
|27,10
|2,80
|Doğan Holding
|1,10
|1,07
|2,80
|Erbosan
|71,10
|69,20
|2,75
|Torunlar GMYO
|6,40
|6,23
|2,73
|Anadolu Cam
|2,24
|2,20
|1,82
|Odaş Elektrik
|5,93
|5,83
|1,72
|Trakya Cam
|3,63
|3,57
|1,68
|Trabzonspor Sportif
|3,03
|2,98
|1,68
|Sabancı Holding
|10,68
|10,51
|1,62
|Global Yat. Holding
|3,97
|3,91
|1,53
|Koza Madencilik
|7,65
|7,55
|1,32
|Vakıf GMYO
|3,15
|3,11
|1,29
|GSD Holding
|0,86
|0,85
|1,18
|Galatasaray Sportif
|8,27
|8,18
|1,10
|Bagfaş
|11,18
|11,06
|1,08
|Koç Holding
|17,54
|17,37
|0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)