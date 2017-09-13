Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 51,25 48,50 5,67 Sasa Polyester 8,23 7,90 4,18 GÜBRETAŞ 5,38 5,19 3,66 Alcatel Lucent Teletaş 9,12 8,83 3,28 ASELSAN 27,86 27,10 2,80 Doğan Holding 1,10 1,07 2,80 Erbosan 71,10 69,20 2,75 Torunlar GMYO 6,40 6,23 2,73 Anadolu Cam 2,24 2,20 1,82 Odaş Elektrik 5,93 5,83 1,72 Trakya Cam 3,63 3,57 1,68 Trabzonspor Sportif 3,03 2,98 1,68 Sabancı Holding 10,68 10,51 1,62 Global Yat. Holding 3,97 3,91 1,53 Koza Madencilik 7,65 7,55 1,32 Vakıf GMYO 3,15 3,11 1,29 GSD Holding 0,86 0,85 1,18 Galatasaray Sportif 8,27 8,18 1,10 Bagfaş 11,18 11,06 1,08 Koç Holding 17,54 17,37 0,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)