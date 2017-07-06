Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enka İnşaat 5,30 5,38 -1,49 Doğan Holding 0,73 0,74 -1,35 Logo Yazılım 57,75 58,25 -0,86 Ülker Bisküvi 22,06 22,22 -0,72 Beşiktaş Futbol Yat. 4,45 4,48 -0,67 Yazıcılar Holdıng 22,44 22,58 -0,62 Galatasaray Sportif 6,62 6,66 -0,60 Aksa 13,67 13,75 -0,58 Odaş Elektrik 5,56 5,59 -0,54 Aygaz 15,41 15,48 -0,45 İpek Doğal Enerji 2,67 2,68 -0,37 Migros Ticaret 26,94 27,04 -0,37 Vakıf GMYO 2,92 2,93 -0,34 Emlak Konut GMYO 2,92 2,93 -0,34 Park Elek.Madencilik 2,98 2,99 -0,33 Coca Cola İçecek 41,12 41,22 -0,24 Eczacıbaşı İlaç 4,76 4,77 -0,21 Alkim Kimya 25,30 25,34 -0,16 Soda Sanayii 6,53 6,54 -0,15 Brisa 7,12 7,13 -0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)