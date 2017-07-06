Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enka İnşaat
|5,30
|5,38
|-1,49
|Doğan Holding
|0,73
|0,74
|-1,35
|Logo Yazılım
|57,75
|58,25
|-0,86
|Ülker Bisküvi
|22,06
|22,22
|-0,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,45
|4,48
|-0,67
|Yazıcılar Holdıng
|22,44
|22,58
|-0,62
|Galatasaray Sportif
|6,62
|6,66
|-0,60
|Aksa
|13,67
|13,75
|-0,58
|Odaş Elektrik
|5,56
|5,59
|-0,54
|Aygaz
|15,41
|15,48
|-0,45
|İpek Doğal Enerji
|2,67
|2,68
|-0,37
|Migros Ticaret
|26,94
|27,04
|-0,37
|Vakıf GMYO
|2,92
|2,93
|-0,34
|Emlak Konut GMYO
|2,92
|2,93
|-0,34
|Park Elek.Madencilik
|2,98
|2,99
|-0,33
|Coca Cola İçecek
|41,12
|41,22
|-0,24
|Eczacıbaşı İlaç
|4,76
|4,77
|-0,21
|Alkim Kimya
|25,30
|25,34
|-0,16
|Soda Sanayii
|6,53
|6,54
|-0,15
|Brisa
|7,12
|7,13
|-0,14