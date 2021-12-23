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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk Telekom10,369,726,58Türk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Telekom10,369,726,58
Türk İlaç Serum14,1413,365,84
Turkcell18,7318,033,88
Arçelik48,5247,003,23
Anadolu Grubu Holding37,1236,003,11
Torunlar GMYO4,023,903,08
Zorlu Enerji1,701,653,03
Bera Holding9,909,613,02
Çan2 Termik10,8210,552,56
İzmir Demir Çelik2,422,362,54
Hektaş13,1012,792,42
Vestel Beyaz Eşya7,727,542,39
Halkbank4,744,632,38
Sabancı Holding12,8412,562,23
Odaş Elektrik1,401,372,19
Global Yatırım Holding2,021,982,02
Koç Holding27,6227,081,99
Alarko Holding11,4011,201,79
Otokar357,70351,601,73
Yapı ve Kredi Bankası3,543,481,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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