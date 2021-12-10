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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Telekom10,5110,81-2,78
Sarkuysan20,8221,40-2,71
Akbank7,237,42-2,56
Bera Holding11,8912,20-2,54
Arçelik50,1051,20-2,15
İzmir Demir Çelik2,752,81-2,14
İskenderun Demir Çelik22,9223,38-1,97
Esenboğa Elektrik30,9831,60-1,96
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,557,70-1,95
Turkcell19,9020,28-1,87
Halkbank5,265,36-1,87
Sabancı Holding14,3514,62-1,85
Odaş Elektrik1,601,63-1,84
Alarko GMYO30,1830,74-1,82
Karsan Otomotiv4,334,41-1,81
İş Bankası (C)7,657,79-1,80
Ford Otosan258,00262,70-1,79
Aksa Enerji9,429,59-1,77
Tümosan Motor ve Traktör20,2620,62-1,75
Vakıflar Bankası4,054,12-1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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