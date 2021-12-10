Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Telekom
|10,51
|10,81
|-2,78
|Sarkuysan
|20,82
|21,40
|-2,71
|Akbank
|7,23
|7,42
|-2,56
|Bera Holding
|11,89
|12,20
|-2,54
|Arçelik
|50,10
|51,20
|-2,15
|İzmir Demir Çelik
|2,75
|2,81
|-2,14
|İskenderun Demir Çelik
|22,92
|23,38
|-1,97
|Esenboğa Elektrik
|30,98
|31,60
|-1,96
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,55
|7,70
|-1,95
|Turkcell
|19,90
|20,28
|-1,87
|Halkbank
|5,26
|5,36
|-1,87
|Sabancı Holding
|14,35
|14,62
|-1,85
|Odaş Elektrik
|1,60
|1,63
|-1,84
|Alarko GMYO
|30,18
|30,74
|-1,82
|Karsan Otomotiv
|4,33
|4,41
|-1,81
|İş Bankası (C)
|7,65
|7,79
|-1,80
|Ford Otosan
|258,00
|262,70
|-1,79
|Aksa Enerji
|9,42
|9,59
|-1,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,26
|20,62
|-1,75
|Vakıflar Bankası
|4,05
|4,12
|-1,70
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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