Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 10,51 10,81 -2,78 Sarkuysan 20,82 21,40 -2,71 Akbank 7,23 7,42 -2,56 Bera Holding 11,89 12,20 -2,54 Arçelik 50,10 51,20 -2,15 İzmir Demir Çelik 2,75 2,81 -2,14 İskenderun Demir Çelik 22,92 23,38 -1,97 Esenboğa Elektrik 30,98 31,60 -1,96 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,55 7,70 -1,95 Turkcell 19,90 20,28 -1,87 Halkbank 5,26 5,36 -1,87 Sabancı Holding 14,35 14,62 -1,85 Odaş Elektrik 1,60 1,63 -1,84 Alarko GMYO 30,18 30,74 -1,82 Karsan Otomotiv 4,33 4,41 -1,81 İş Bankası (C) 7,65 7,79 -1,80 Ford Otosan 258,00 262,70 -1,79 Aksa Enerji 9,42 9,59 -1,77 Tümosan Motor ve Traktör 20,26 20,62 -1,75 Vakıflar Bankası 4,05 4,12 -1,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi