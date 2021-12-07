Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şişe Cam
|14,31
|13,34
|7,27
|Akçansa
|20,12
|19,10
|5,34
|BİM Mağazalar
|76,25
|73,00
|4,45
|Global Yatırım Holding
|2,41
|2,32
|3,88
|Doğuş Otomotiv
|50,00
|48,16
|3,82
|Anadolu Efes
|28,08
|27,08
|3,69
|Ege Endüstri
|1.954,00
|1.886,50
|3,58
|Ereğli Demir Çelik
|24,50
|23,66
|3,55
|Kardemir (D)
|9,61
|9,30
|3,33
|Bera Holding
|11,65
|11,28
|3,28
|Türk Hava Yolları
|19,25
|18,69
|3,00
|Torunlar GMYO
|4,59
|4,47
|2,68
|Türk Telekom
|10,60
|10,33
|2,61
|ASELSAN
|23,06
|22,54
|2,31
|Aksa Enerji
|9,67
|9,46
|2,22
|Pegasus
|96,45
|94,45
|2,12
|Esenboğa Elektrik
|33,08
|32,40
|2,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,38
|19,97
|2,05
|TAV Havalimanları
|34,80
|34,10
|2,05
|Karsan Otomotiv
|4,48
|4,39
|2,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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