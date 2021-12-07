Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 14,31 13,34 7,27 Akçansa 20,12 19,10 5,34 BİM Mağazalar 76,25 73,00 4,45 Global Yatırım Holding 2,41 2,32 3,88 Doğuş Otomotiv 50,00 48,16 3,82 Anadolu Efes 28,08 27,08 3,69 Ege Endüstri 1.954,00 1.886,50 3,58 Ereğli Demir Çelik 24,50 23,66 3,55 Kardemir (D) 9,61 9,30 3,33 Bera Holding 11,65 11,28 3,28 Türk Hava Yolları 19,25 18,69 3,00 Torunlar GMYO 4,59 4,47 2,68 Türk Telekom 10,60 10,33 2,61 ASELSAN 23,06 22,54 2,31 Aksa Enerji 9,67 9,46 2,22 Pegasus 96,45 94,45 2,12 Esenboğa Elektrik 33,08 32,40 2,10 Tümosan Motor ve Traktör 20,38 19,97 2,05 TAV Havalimanları 34,80 34,10 2,05 Karsan Otomotiv 4,48 4,39 2,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi