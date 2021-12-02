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Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan137,50125,0010,00
Ziraat GMYO2,652,419,96
Biotrend Çevre ve Enerji6,736,257,68
İskenderun Demir Çelik22,2821,006,10
Hektaş13,9013,116,03
Torunlar GMYO4,083,904,62
Türk Traktör210,40201,704,31
Türk İlaç Serum13,2512,793,60
Emlak Konut GMYO2,362,283,51
Ford Otosan254,60246,003,50
Türk Telekom10,249,943,02
Tofaş Oto Fabrikası90,1587,602,91
Verusa Holding56,0054,452,85
Ereğli Demir Çelik23,5622,942,70
Alkim Kimya18,8218,342,62
Şekerbank1,191,162,59
Anadolu Efes25,9625,362,37
Doğuş Otomotiv48,4647,382,28
Çimsa34,5433,802,19
Aksa29,7629,162,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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