Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|137,50
|125,00
|10,00
|Ziraat GMYO
|2,65
|2,41
|9,96
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,73
|6,25
|7,68
|İskenderun Demir Çelik
|22,28
|21,00
|6,10
|Hektaş
|13,90
|13,11
|6,03
|Torunlar GMYO
|4,08
|3,90
|4,62
|Türk Traktör
|210,40
|201,70
|4,31
|Türk İlaç Serum
|13,25
|12,79
|3,60
|Emlak Konut GMYO
|2,36
|2,28
|3,51
|Ford Otosan
|254,60
|246,00
|3,50
|Türk Telekom
|10,24
|9,94
|3,02
|Tofaş Oto Fabrikası
|90,15
|87,60
|2,91
|Verusa Holding
|56,00
|54,45
|2,85
|Ereğli Demir Çelik
|23,56
|22,94
|2,70
|Alkim Kimya
|18,82
|18,34
|2,62
|Şekerbank
|1,19
|1,16
|2,59
|Anadolu Efes
|25,96
|25,36
|2,37
|Doğuş Otomotiv
|48,46
|47,38
|2,28
|Çimsa
|34,54
|33,80
|2,19
|Aksa
|29,76
|29,16
|2,06
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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