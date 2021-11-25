Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|11,84
|10,80
|9,63
|Gözde Girişim
|9,40
|8,86
|6,09
|ASELSAN
|21,96
|21,00
|4,57
|Otokar
|416,10
|398,00
|4,55
|Tofaş Oto Fabrikası
|78,35
|75,00
|4,47
|Türk Telekom
|9,57
|9,18
|4,25
|SASA Polyester
|39,92
|38,44
|3,85
|Esenboğa Elektrik
|29,10
|28,18
|3,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,95
|51,40
|3,02
|Hektaş
|11,04
|10,72
|2,99
|Enka İnşaat
|14,93
|14,50
|2,97
|Parsan
|35,56
|34,54
|2,95
|Türkiye Sigorta
|5,23
|5,08
|2,95
|Kartonsan
|62,10
|60,35
|2,90
|Karsan Otomotiv
|4,20
|4,09
|2,69
|Gübre Fabrikaları
|78,55
|76,50
|2,68
|İş GMYO
|2,44
|2,38
|2,52
|Aksa
|26,12
|25,50
|2,43
|Halkbank
|5,06
|4,94
|2,43
|Logo Yazılım
|44,78
|43,72
|2,42
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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