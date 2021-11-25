Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum11,8410,809,63
Gözde Girişim9,408,866,09
ASELSAN21,9621,004,57
Otokar416,10398,004,55
Tofaş Oto Fabrikası78,3575,004,47
Türk Telekom9,579,184,25
SASA Polyester39,9238,443,85
Esenboğa Elektrik29,1028,183,26
ARD Bilişim Teknolojileri52,9551,403,02
Hektaş11,0410,722,99
Enka İnşaat14,9314,502,97
Parsan35,5634,542,95
Türkiye Sigorta5,235,082,95
Kartonsan62,1060,352,90
Karsan Otomotiv4,204,092,69
Gübre Fabrikaları78,5576,502,68
İş GMYO2,442,382,52
Aksa26,1225,502,43
Halkbank5,064,942,43
Logo Yazılım44,7843,722,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title