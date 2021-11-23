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Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Enka...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Enka İnşaat14,3113,099,32
Aksa Enerji9,038,407,50
Ereğli Demir Çelik23,0821,567,05
İskenderun Demir Çelik18,7117,685,83
Kordsa Teknik Tekstil32,6831,085,15
Şişe Cam11,7611,214,91
Kardemir (D)8,718,324,69
Aksa25,7224,704,13
Erbosan129,00123,904,12
Koza Madencilik19,2518,504,05
Tofaş Oto Fabrikası71,9069,403,60
Arçelik43,5242,063,47
TAV Havalimanları29,0428,123,27
Netaş Telekomünikasyon18,7518,262,68
ASELSAN19,1318,682,41
Koç Holding28,4827,882,15
Vestel30,0029,421,97
Eczacıbaşı İlaç6,856,721,93
Tekfen Holding18,0317,701,86
Koza Altın121,30119,101,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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