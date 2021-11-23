Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Enka...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enka İnşaat
|14,31
|13,09
|9,32
|Aksa Enerji
|9,03
|8,40
|7,50
|Ereğli Demir Çelik
|23,08
|21,56
|7,05
|İskenderun Demir Çelik
|18,71
|17,68
|5,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|32,68
|31,08
|5,15
|Şişe Cam
|11,76
|11,21
|4,91
|Kardemir (D)
|8,71
|8,32
|4,69
|Aksa
|25,72
|24,70
|4,13
|Erbosan
|129,00
|123,90
|4,12
|Koza Madencilik
|19,25
|18,50
|4,05
|Tofaş Oto Fabrikası
|71,90
|69,40
|3,60
|Arçelik
|43,52
|42,06
|3,47
|TAV Havalimanları
|29,04
|28,12
|3,27
|Netaş Telekomünikasyon
|18,75
|18,26
|2,68
|ASELSAN
|19,13
|18,68
|2,41
|Koç Holding
|28,48
|27,88
|2,15
|Vestel
|30,00
|29,42
|1,97
|Eczacıbaşı İlaç
|6,85
|6,72
|1,93
|Tekfen Holding
|18,03
|17,70
|1,86
|Koza Altın
|121,30
|119,10
|1,85
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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