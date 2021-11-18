Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aygaz 20,28 20,60 -1,55 Parsan 32,50 32,98 -1,46 Hektaş 8,85 8,97 -1,34 Türk Traktör 180,60 183,00 -1,31 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,18 6,26 -1,28 Kartonsan 50,70 51,30 -1,17 QUA Granite Hayal Yapı 11,12 11,25 -1,16 Kervan Gıda 12,04 12,18 -1,15 Çemtaş 15,15 15,32 -1,11 Aydem Enerji 6,45 6,52 -1,07 Erbosan 117,30 118,50 -1,01 Gübre Fabrikaları 72,00 72,70 -0,96 Global Yatırım Holding 2,09 2,11 -0,95 Netaş Telekomünikasyon 16,77 16,93 -0,95 Yataş 12,94 13,06 -0,92 Emlak Konut GMYO 2,16 2,18 -0,92 Şekerbank 1,14 1,15 -0,87 Esenboğa Elektrik 27,56 27,80 -0,86 Coca Cola İçecek 93,00 93,80 -0,85 Biotrend Çevre ve Enerji 21,14 21,32 -0,84 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ticaret Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine CHP'li vekillerin açtığı dövizler damga vurdu AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi