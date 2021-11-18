Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aygaz
|20,28
|20,60
|-1,55
|Parsan
|32,50
|32,98
|-1,46
|Hektaş
|8,85
|8,97
|-1,34
|Türk Traktör
|180,60
|183,00
|-1,31
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,18
|6,26
|-1,28
|Kartonsan
|50,70
|51,30
|-1,17
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,12
|11,25
|-1,16
|Kervan Gıda
|12,04
|12,18
|-1,15
|Çemtaş
|15,15
|15,32
|-1,11
|Aydem Enerji
|6,45
|6,52
|-1,07
|Erbosan
|117,30
|118,50
|-1,01
|Gübre Fabrikaları
|72,00
|72,70
|-0,96
|Global Yatırım Holding
|2,09
|2,11
|-0,95
|Netaş Telekomünikasyon
|16,77
|16,93
|-0,95
|Yataş
|12,94
|13,06
|-0,92
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|2,18
|-0,92
|Şekerbank
|1,14
|1,15
|-0,87
|Esenboğa Elektrik
|27,56
|27,80
|-0,86
|Coca Cola İçecek
|93,00
|93,80
|-0,85
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,14
|21,32
|-0,84
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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