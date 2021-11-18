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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aygaz20,2820,60-1,55
Parsan32,5032,98-1,46
Hektaş8,858,97-1,34
Türk Traktör180,60183,00-1,31
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,186,26-1,28
Kartonsan50,7051,30-1,17
QUA Granite Hayal Yapı11,1211,25-1,16
Kervan Gıda12,0412,18-1,15
Çemtaş15,1515,32-1,11
Aydem Enerji6,456,52-1,07
Erbosan117,30118,50-1,01
Gübre Fabrikaları72,0072,70-0,96
Global Yatırım Holding2,092,11-0,95
Netaş Telekomünikasyon16,7716,93-0,95
Yataş12,9413,06-0,92
Emlak Konut GMYO2,162,18-0,92
Şekerbank1,141,15-0,87
Esenboğa Elektrik27,5627,80-0,86
Coca Cola İçecek93,0093,80-0,85
Biotrend Çevre ve Enerji21,1421,32-0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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