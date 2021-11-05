Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1.415,00 1.314,00 7,69 Çan2 Termik 12,15 11,70 3,85 QUA Granite Hayal Yapı 12,20 11,77 3,65 Türk Telekom 8,47 8,24 2,79 Akçansa 15,40 15,00 2,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,55 6,38 2,66 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,57 1,53 2,61 Pegasus 90,90 88,90 2,25 Yataş 13,85 13,55 2,21 Deva Holding 24,64 24,14 2,07 Arçelik 35,78 35,06 2,05 Sarkuysan 18,69 18,33 1,96 Emlak Konut GMYO 2,09 2,05 1,95 Kervan Gıda 11,61 11,39 1,93 Türk Traktör 163,40 160,50 1,81 Tümosan Motor ve Traktör 16,48 16,19 1,79 TAV Havalimanları 28,50 28,02 1,71 Gözde Girişim 7,16 7,05 1,56 Sabancı Holding 11,92 11,74 1,53 Vestel 25,96 25,60 1,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 552 bin 500 liraya yükseldi Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi