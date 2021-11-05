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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Endüstri1.415,001.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri1.415,001.314,007,69
Çan2 Termik12,1511,703,85
QUA Granite Hayal Yapı12,2011,773,65
Türk Telekom8,478,242,79
Akçansa15,4015,002,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,556,382,66
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,571,532,61
Pegasus90,9088,902,25
Yataş13,8513,552,21
Deva Holding24,6424,142,07
Arçelik35,7835,062,05
Sarkuysan18,6918,331,96
Emlak Konut GMYO2,092,051,95
Kervan Gıda11,6111,391,93
Türk Traktör163,40160,501,81
Tümosan Motor ve Traktör16,4816,191,79
TAV Havalimanları28,5028,021,71
Gözde Girişim7,167,051,56
Sabancı Holding11,9211,741,53
Vestel25,9625,601,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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