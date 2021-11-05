Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Endüstri1.415,001.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.415,00
|1.314,00
|7,69
|Çan2 Termik
|12,15
|11,70
|3,85
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,20
|11,77
|3,65
|Türk Telekom
|8,47
|8,24
|2,79
|Akçansa
|15,40
|15,00
|2,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,55
|6,38
|2,66
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,57
|1,53
|2,61
|Pegasus
|90,90
|88,90
|2,25
|Yataş
|13,85
|13,55
|2,21
|Deva Holding
|24,64
|24,14
|2,07
|Arçelik
|35,78
|35,06
|2,05
|Sarkuysan
|18,69
|18,33
|1,96
|Emlak Konut GMYO
|2,09
|2,05
|1,95
|Kervan Gıda
|11,61
|11,39
|1,93
|Türk Traktör
|163,40
|160,50
|1,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,48
|16,19
|1,79
|TAV Havalimanları
|28,50
|28,02
|1,71
|Gözde Girişim
|7,16
|7,05
|1,56
|Sabancı Holding
|11,92
|11,74
|1,53
|Vestel
|25,96
|25,60
|1,41
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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