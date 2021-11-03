Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Çan2...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çan2 Termik
|12,92
|14,35
|-9,97
|Ziraat GMYO
|2,18
|2,31
|-5,63
|Petkim
|6,13
|6,46
|-5,11
|Aksa Enerji
|6,95
|7,31
|-4,92
|Torunlar GMYO
|3,73
|3,92
|-4,85
|Doğan Holding
|2,60
|2,73
|-4,76
|Pegasus
|77,75
|81,60
|-4,72
|Karsan Otomotiv
|3,53
|3,68
|-4,08
|Kardemir (D)
|7,17
|7,46
|-3,89
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,89
|11,31
|-3,71
|Türk İlaç Serum
|9,45
|9,80
|-3,57
|Türk Traktör
|155,70
|161,20
|-3,41
|Aksa
|22,70
|23,46
|-3,24
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|2,35
|-2,98
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|2,03
|-2,96
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,27
|6,46
|-2,94
|SASA Polyester
|29,22
|30,10
|-2,92
|Esenboğa Elektrik
|27,58
|28,40
|-2,89
|Doğuş Otomotiv
|33,48
|34,46
|-2,84
|Hektaş
|8,75
|9,00
|-2,78
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500