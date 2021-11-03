Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Çan2...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çan2 Termik12,9214,35-9,97
Ziraat GMYO2,182,31-5,63
Petkim6,136,46-5,11
Aksa Enerji6,957,31-4,92
Torunlar GMYO3,733,92-4,85
Doğan Holding2,602,73-4,76
Pegasus77,7581,60-4,72
Karsan Otomotiv3,533,68-4,08
Kardemir (D)7,177,46-3,89
QUA Granite Hayal Yapı10,8911,31-3,71
Türk İlaç Serum9,459,80-3,57
Türk Traktör155,70161,20-3,41
Aksa22,7023,46-3,24
İzmir Demir Çelik2,282,35-2,98
Emlak Konut GMYO1,972,03-2,96
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,276,46-2,94
SASA Polyester29,2230,10-2,92
Esenboğa Elektrik27,5828,40-2,89
Doğuş Otomotiv33,4834,46-2,84
Hektaş8,759,00-2,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 545 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 545 bin liraya yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title