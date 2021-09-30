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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan97,0093,953,25
Türk Traktör155,30151,302,64
Selçuk Ecza Deposu8,588,402,14
Tofaş Oto Fabrikası50,5549,562,00
Pegasus77,8576,501,76
TAV Havalimanları26,5626,101,76
Hektaş8,418,271,69
Kartonsan46,8846,101,69
RTA Laboratuvarları22,5822,221,62
Netaş Telekomünikasyon16,2816,031,56
Nuh Çimento33,0432,541,54
Türk Hava Yolları13,9913,781,52
Odaş Elektrik1,381,361,47
Ford Otosan163,20161,001,37
Tüpraş114,20112,701,33
Kordsa Teknik Tekstil25,5025,181,27
Alarko GMYO21,2420,981,24
Fenerbahçe Futbol33,4033,001,21
Parsan26,5626,261,14
Kardemir (D)6,386,311,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
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