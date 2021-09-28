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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 16 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kervan Gıda12,3411,992,92İş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 16 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kervan Gıda12,3411,992,92
İş GMYO2,001,971,52
Odaş Elektrik1,361,341,49
Türk Hava Yolları13,6913,531,18
Fenerbahçe Futbol32,9832,601,17
İndeks Bilgisayar6,206,131,14
Doğan Holding2,552,530,79
Alkim Kimya15,9315,840,57
TAV Havalimanları26,0025,860,54
Tüpraş112,60112,000,54
Şok Marketler Ticaret11,7011,640,52
Net Holding4,754,730,42
Oyak Çimento6,716,690,30
Anadolu Efes20,3620,300,30
Pegasus75,2075,100,13
Deva Holding21,6421,620,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
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