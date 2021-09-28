Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 16 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kervan Gıda12,3411,992,92İş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kervan Gıda
|12,34
|11,99
|2,92
|İş GMYO
|2,00
|1,97
|1,52
|Odaş Elektrik
|1,36
|1,34
|1,49
|Türk Hava Yolları
|13,69
|13,53
|1,18
|Fenerbahçe Futbol
|32,98
|32,60
|1,17
|İndeks Bilgisayar
|6,20
|6,13
|1,14
|Doğan Holding
|2,55
|2,53
|0,79
|Alkim Kimya
|15,93
|15,84
|0,57
|TAV Havalimanları
|26,00
|25,86
|0,54
|Tüpraş
|112,60
|112,00
|0,54
|Şok Marketler Ticaret
|11,70
|11,64
|0,52
|Net Holding
|4,75
|4,73
|0,42
|Oyak Çimento
|6,71
|6,69
|0,30
|Anadolu Efes
|20,36
|20,30
|0,30
|Pegasus
|75,20
|75,10
|0,13
|Deva Holding
|21,64
|21,62
|0,09
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500