Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|32,26
|31,26
|3,20
|Migros Ticaret
|32,80
|32,00
|2,50
|Ereğli Demir Çelik
|16,45
|16,06
|2,43
|Pegasus
|71,10
|69,60
|2,16
|Galatasaray Sportif
|3,39
|3,33
|1,80
|Petkim
|6,24
|6,13
|1,79
|Gözde Girişim
|5,60
|5,51
|1,63
|Hektaş
|8,15
|8,02
|1,62
|İş GMYO
|1,93
|1,90
|1,58
|Hedef Girişim
|2,70
|2,66
|1,50
|Kardemir (D)
|6,38
|6,31
|1,11
|Alkim Kimya
|14,80
|14,64
|1,09
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,88
|37,50
|1,01
|Şekerbank
|1,00
|0,99
|1,01
|Aksa
|20,60
|20,40
|0,98
|Global Yatırım Holding
|2,07
|2,05
|0,98
|Kerevitaş Gıda
|4,21
|4,17
|0,96
|Vestel Beyaz Eşya
|48,10
|47,66
|0,92
|TAV Havalimanları
|24,24
|24,02
|0,92
|Alarko Holding
|8,94
|8,86
|0,90
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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