Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol32,2631,263,20
Migros Ticaret32,8032,002,50
Ereğli Demir Çelik16,4516,062,43
Pegasus71,1069,602,16
Galatasaray Sportif3,393,331,80
Petkim6,246,131,79
Gözde Girişim5,605,511,63
Hektaş8,158,021,62
İş GMYO1,931,901,58
Hedef Girişim2,702,661,50
Kardemir (D)6,386,311,11
Alkim Kimya14,8014,641,09
Eczacıbaşı Yatırım37,8837,501,01
Şekerbank1,000,991,01
Aksa20,6020,400,98
Global Yatırım Holding2,072,050,98
Kerevitaş Gıda4,214,170,96
Vestel Beyaz Eşya48,1047,660,92
TAV Havalimanları24,2424,020,92
Alarko Holding8,948,860,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Uluslararası mahkeme FETÖ davasında Türkiye'yi haklı buldu

Uluslararası mahkeme FETÖ davasında Türkiye'yi haklı buldu

 Altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi

 Ünlü Yatırım Holding, yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu

Ünlü Yatırım Holding, yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan İmirzalıoğlu Demet Özdemir İrem Derici Demet Akalın
Spor Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:04:05. #1.12#