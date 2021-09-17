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Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aksa21,0820,264,05
Pegasus69,9568,002,87
Logo Yazılım41,4840,662,02
Net Holding4,434,351,84
Türk Traktör159,70156,901,78
Türk Hava Yolları12,6912,471,76
Petkim6,266,171,46
TAV Havalimanları23,0222,721,32
Alarko GMYO21,1620,901,24
RTA Laboratuvarları23,6823,401,20
Migros Ticaret33,0232,641,16
Galatasaray Sportif3,633,591,11
İhlas Gayrimenkul0,910,901,11
Halkbank4,674,621,08
Koç Holding22,9222,720,88
Çemaş Döküm1,201,190,84
Bim Mağazalar68,8068,250,81
Türkiye Sigorta5,065,020,80
İş Finansal Kiralama2,982,960,68
Tofaş Oto Fabrikası47,4047,120,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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