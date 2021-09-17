Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|21,08
|20,26
|4,05
|Pegasus
|69,95
|68,00
|2,87
|Logo Yazılım
|41,48
|40,66
|2,02
|Net Holding
|4,43
|4,35
|1,84
|Türk Traktör
|159,70
|156,90
|1,78
|Türk Hava Yolları
|12,69
|12,47
|1,76
|Petkim
|6,26
|6,17
|1,46
|TAV Havalimanları
|23,02
|22,72
|1,32
|Alarko GMYO
|21,16
|20,90
|1,24
|RTA Laboratuvarları
|23,68
|23,40
|1,20
|Migros Ticaret
|33,02
|32,64
|1,16
|Galatasaray Sportif
|3,63
|3,59
|1,11
|İhlas Gayrimenkul
|0,91
|0,90
|1,11
|Halkbank
|4,67
|4,62
|1,08
|Koç Holding
|22,92
|22,72
|0,88
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,19
|0,84
|Bim Mağazalar
|68,80
|68,25
|0,81
|Türkiye Sigorta
|5,06
|5,02
|0,80
|İş Finansal Kiralama
|2,98
|2,96
|0,68
|Tofaş Oto Fabrikası
|47,40
|47,12
|0,59
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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