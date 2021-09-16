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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Esenboğa Elektrik35,5232,907,96
Borusan Yatırım Pazarlama442,70420,205,35
Kordsa Teknik Tekstil26,0225,482,12
Parsan27,9627,402,04
Doğuş Otomotiv35,4234,761,90
İhlas Holding0,580,571,75
Garanti Bankası9,599,431,70
Konya Çimento889,00875,601,53
Borusan Mannesmann24,3023,981,33
Koç Holding22,8822,621,15
Petkim6,216,141,14
İş GMYO1,851,831,09
İhlas Gayrimenkul0,930,921,09
Alarko Holding9,419,311,07
TAV Havalimanları22,6222,381,07
Hedef Girişim2,842,811,07
Eczacıbaşı Yatırım40,9440,540,99
Şekerbank1,031,020,98
Otokar319,90316,900,95
Alarko GMYO21,5021,300,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
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