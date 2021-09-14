Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 33,50 31,94 4,88 Tofaş Oto Fabrikası 48,70 46,88 3,88 Alarko GMYO 21,38 20,82 2,69 Tüpraş 106,10 103,60 2,41 Vestel Beyaz Eşya 48,90 48,00 1,87 Verusa Holding 53,30 52,35 1,81 İhlas Holding 0,59 0,58 1,72 Alarko Holding 9,11 8,99 1,33 Petkim 6,23 6,15 1,30 Galatasaray Sportif 3,62 3,58 1,12 Fenerbahçe Futbol 33,80 33,48 0,96 Yapı ve Kredi Bankası 2,49 2,47 0,81 Selçuk Ecza Deposu 9,10 9,03 0,78 Nuh Çimento 34,76 34,50 0,75 Kervan Gıda 16,08 15,97 0,69 Anadolu Efes 21,78 21,64 0,65 Migros Ticaret 33,30 33,12 0,54 Enka İnşaat 10,50 10,45 0,48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,74 6,71 0,45 Global Yatırım Holding 2,26 2,25 0,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler