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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş Otomotiv33,5031,944,88Tofaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv33,5031,944,88
Tofaş Oto Fabrikası48,7046,883,88
Alarko GMYO21,3820,822,69
Tüpraş106,10103,602,41
Vestel Beyaz Eşya48,9048,001,87
Verusa Holding53,3052,351,81
İhlas Holding0,590,581,72
Alarko Holding9,118,991,33
Petkim6,236,151,30
Galatasaray Sportif3,623,581,12
Fenerbahçe Futbol33,8033,480,96
Yapı ve Kredi Bankası2,492,470,81
Selçuk Ecza Deposu9,109,030,78
Nuh Çimento34,7634,500,75
Kervan Gıda16,0815,970,69
Anadolu Efes21,7821,640,65
Migros Ticaret33,3033,120,54
Enka İnşaat10,5010,450,48
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,746,710,45
Global Yatırım Holding2,262,250,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
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