Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş Otomotiv33,5031,944,88Tofaş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|33,50
|31,94
|4,88
|Tofaş Oto Fabrikası
|48,70
|46,88
|3,88
|Alarko GMYO
|21,38
|20,82
|2,69
|Tüpraş
|106,10
|103,60
|2,41
|Vestel Beyaz Eşya
|48,90
|48,00
|1,87
|Verusa Holding
|53,30
|52,35
|1,81
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Alarko Holding
|9,11
|8,99
|1,33
|Petkim
|6,23
|6,15
|1,30
|Galatasaray Sportif
|3,62
|3,58
|1,12
|Fenerbahçe Futbol
|33,80
|33,48
|0,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,49
|2,47
|0,81
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|9,03
|0,78
|Nuh Çimento
|34,76
|34,50
|0,75
|Kervan Gıda
|16,08
|15,97
|0,69
|Anadolu Efes
|21,78
|21,64
|0,65
|Migros Ticaret
|33,30
|33,12
|0,54
|Enka İnşaat
|10,50
|10,45
|0,48
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,74
|6,71
|0,45
|Global Yatırım Holding
|2,26
|2,25
|0,44
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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