Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haber... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|1,74
|1,63
|6,75
|Hektaş
|8,70
|8,47
|2,72
|Verusa Holding
|48,54
|47,54
|2,10
|Brisa
|22,54
|22,18
|1,62
|Torunlar GMYO
|4,17
|4,11
|1,46
|Netaş Telekomünikasyon
|18,03
|17,79
|1,35
|Global Yatırım Holding
|2,30
|2,27
|1,32
|Borusan Yatırım Pazarlama
|445,70
|440,10
|1,27
|Doğuş Otomotiv
|28,88
|28,54
|1,19
|Doğan Holding
|2,69
|2,66
|1,13
|Aksa
|19,33
|19,12
|1,10
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,94
|1,06
|Net Holding
|4,92
|4,87
|1,03
|İş Finansal Kiralama
|3,07
|3,04
|0,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,78
|23,58
|0,85
|Çimsa
|26,94
|26,80
|0,52
|Ege Endüstri
|1.235,90
|1.229,50
|0,52
|Kartonsan
|50,20
|50,00
|0,40
|Coca Cola İçecek
|87,55
|87,25
|0,34
|Alarko Holding
|9,06
|9,03
|0,33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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