Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 1,74 1,63 6,75 Hektaş 8,70 8,47 2,72 Verusa Holding 48,54 47,54 2,10 Brisa 22,54 22,18 1,62 Torunlar GMYO 4,17 4,11 1,46 Netaş Telekomünikasyon 18,03 17,79 1,35 Global Yatırım Holding 2,30 2,27 1,32 Borusan Yatırım Pazarlama 445,70 440,10 1,27 Doğuş Otomotiv 28,88 28,54 1,19 Doğan Holding 2,69 2,66 1,13 Aksa 19,33 19,12 1,10 İhlas Gayrimenkul 0,95 0,94 1,06 Net Holding 4,92 4,87 1,03 İş Finansal Kiralama 3,07 3,04 0,99 Kordsa Teknik Tekstil 23,78 23,58 0,85 Çimsa 26,94 26,80 0,52 Ege Endüstri 1.235,90 1.229,50 0,52 Kartonsan 50,20 50,00 0,40 Coca Cola İçecek 87,55 87,25 0,34 Alarko Holding 9,06 9,03 0,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara