Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,38
|4,10
|6,83
|Erbosan
|142,40
|136,60
|4,25
|Esenboğa Elektrik
|33,48
|32,66
|2,51
|İhlas Holding
|0,57
|0,56
|1,79
|Gözde Girişim
|5,72
|5,64
|1,42
|Odaş Elektrik
|1,45
|1,43
|1,40
|Galatasaray Sportif
|3,71
|3,66
|1,37
|Aksa
|18,96
|18,74
|1,17
|Kervan Gıda
|16,89
|16,70
|1,14
|İş GMYO
|1,89
|1,87
|1,07
|Brisa
|21,90
|21,68
|1,01
|Vestel Beyaz Eşya
|50,45
|50,00
|0,90
|Netaş Telekomünikasyon
|17,47
|17,33
|0,81
|Fenerbahçe Futbol
|34,42
|34,18
|0,70
|Petkim
|6,08
|6,04
|0,66
|RTA Laboratuvarları
|21,74
|21,60
|0,65
|Ereğli Demir Çelik
|18,73
|18,63
|0,54
|Kardemir (D)
|7,73
|7,69
|0,52
|ASELSAN
|15,73
|15,66
|0,45
|Garanti Bankası
|9,58
|9,55
|0,31
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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