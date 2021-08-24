Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 452,60 436,70 3,64 Hektaş 8,52 8,24 3,40 Verusa Holding 47,12 45,64 3,24 Enka İnşaat 10,41 10,14 2,66 Pegasus 72,50 70,65 2,62 Konya Çimento 882,00 860,10 2,55 Logo Yazılım 39,12 38,36 1,98 Kerevitaş Gıda 4,51 4,43 1,81 İhlas Holding 0,58 0,57 1,75 TAV Havalimanları 24,06 23,68 1,60 Türk Hava Yolları 12,68 12,49 1,52 Kardemir (D) 7,77 7,67 1,30 Türk Telekom 7,39 7,30 1,23 Anadolu Efes 22,16 21,90 1,19 Oyak Çimento 6,93 6,85 1,17 Coca Cola İçecek 87,00 86,00 1,16 Aksa Enerji 14,01 13,86 1,08 İhlas Gayrimenkul 0,98 0,97 1,03 Torunlar GMYO 3,93 3,89 1,03 Tüpraş 101,00 100,00 1,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi