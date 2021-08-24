Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|452,60
|436,70
|3,64
|Hektaş
|8,52
|8,24
|3,40
|Verusa Holding
|47,12
|45,64
|3,24
|Enka İnşaat
|10,41
|10,14
|2,66
|Pegasus
|72,50
|70,65
|2,62
|Konya Çimento
|882,00
|860,10
|2,55
|Logo Yazılım
|39,12
|38,36
|1,98
|Kerevitaş Gıda
|4,51
|4,43
|1,81
|İhlas Holding
|0,58
|0,57
|1,75
|TAV Havalimanları
|24,06
|23,68
|1,60
|Türk Hava Yolları
|12,68
|12,49
|1,52
|Kardemir (D)
|7,77
|7,67
|1,30
|Türk Telekom
|7,39
|7,30
|1,23
|Anadolu Efes
|22,16
|21,90
|1,19
|Oyak Çimento
|6,93
|6,85
|1,17
|Coca Cola İçecek
|87,00
|86,00
|1,16
|Aksa Enerji
|14,01
|13,86
|1,08
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|0,97
|1,03
|Torunlar GMYO
|3,93
|3,89
|1,03
|Tüpraş
|101,00
|100,00
|1,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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