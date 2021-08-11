Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yatırım...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 361,50 338,50 6,79 Borusan Mannesmann 27,86 26,96 3,34 Kardemir (D) 8,13 8,01 1,50 Eczacıbaşı Yatırım 42,10 41,50 1,45 Tofaş Oto Fabrikası 41,28 40,72 1,38 Torunlar GMYO 3,57 3,53 1,13 Odaş Elektrik 1,37 1,36 0,74 Kervan Gıda 16,21 16,10 0,68 İş Yatırım Menkul Değerler 14,27 14,19 0,56 Emlak Konut GMYO 1,86 1,85 0,54 Garanti Bankası 9,14 9,11 0,33 Çimsa 25,28 25,22 0,24 Ereğli Demir Çelik 19,74 19,71 0,15 Enka İnşaat 9,55 9,54 0,10 Ford Otosan 174,50 174,40 0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi