Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yatırım...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|361,50
|338,50
|6,79
|Borusan Mannesmann
|27,86
|26,96
|3,34
|Kardemir (D)
|8,13
|8,01
|1,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,10
|41,50
|1,45
|Tofaş Oto Fabrikası
|41,28
|40,72
|1,38
|Torunlar GMYO
|3,57
|3,53
|1,13
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,36
|0,74
|Kervan Gıda
|16,21
|16,10
|0,68
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,27
|14,19
|0,56
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|1,85
|0,54
|Garanti Bankası
|9,14
|9,11
|0,33
|Çimsa
|25,28
|25,22
|0,24
|Ereğli Demir Çelik
|19,74
|19,71
|0,15
|Enka İnşaat
|9,55
|9,54
|0,10
|Ford Otosan
|174,50
|174,40
|0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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