Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yatırım...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yatırım Pazarlama361,50338,506,79
Borusan Mannesmann27,8626,963,34
Kardemir (D)8,138,011,50
Eczacıbaşı Yatırım42,1041,501,45
Tofaş Oto Fabrikası41,2840,721,38
Torunlar GMYO3,573,531,13
Odaş Elektrik1,371,360,74
Kervan Gıda16,2116,100,68
İş Yatırım Menkul Değerler14,2714,190,56
Emlak Konut GMYO1,861,850,54
Garanti Bankası9,149,110,33
Çimsa25,2825,220,24
Ereğli Demir Çelik19,7419,710,15
Enka İnşaat9,559,540,10
Ford Otosan174,50174,400,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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