Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Otokar 346,50 330,20 4,94 Gözde Girişim 5,86 5,62 4,27 Tofaş Oto. Fab. 39,00 37,58 3,78 Şok Marketler Ticaret 12,01 11,68 2,83 Netaş Telekom. 20,60 20,10 2,49 Borusan Yat. Paz. 313,50 306,80 2,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,33 7,20 1,81 Sasa Polyester 30,18 29,66 1,75 İhlas Holding 0,59 0,58 1,72 Şişe Cam 8,00 7,87 1,65 TAV Havalimanları 22,08 21,74 1,56 Kordsa Teknik Tekstil 24,14 23,80 1,43 Parsan 28,76 28,36 1,41 Kerevitaş Gıda 4,62 4,56 1,32 Çimsa 24,82 24,50 1,31 Emlak Konut GMYO 1,83 1,81 1,10 Karsan Otomotiv 3,99 3,95 1,01 Enka İnşaat 9,48 9,39 0,96 Kartonsan 53,15 52,65 0,95 Şekerbank 1,07 1,06 0,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi