Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Otokar
|346,50
|330,20
|4,94
|Gözde Girişim
|5,86
|5,62
|4,27
|Tofaş Oto. Fab.
|39,00
|37,58
|3,78
|Şok Marketler Ticaret
|12,01
|11,68
|2,83
|Netaş Telekom.
|20,60
|20,10
|2,49
|Borusan Yat. Paz.
|313,50
|306,80
|2,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,33
|7,20
|1,81
|Sasa Polyester
|30,18
|29,66
|1,75
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Şişe Cam
|8,00
|7,87
|1,65
|TAV Havalimanları
|22,08
|21,74
|1,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,14
|23,80
|1,43
|Parsan
|28,76
|28,36
|1,41
|Kerevitaş Gıda
|4,62
|4,56
|1,32
|Çimsa
|24,82
|24,50
|1,31
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|1,81
|1,10
|Karsan Otomotiv
|3,99
|3,95
|1,01
|Enka İnşaat
|9,48
|9,39
|0,96
|Kartonsan
|53,15
|52,65
|0,95
|Şekerbank
|1,07
|1,06
|0,94
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
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