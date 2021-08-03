Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Fin.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,11
|3,17
|-1,89
|Hektaş
|8,43
|8,59
|-1,86
|Vestel
|29,36
|29,84
|-1,61
|Çemaş Döküm
|1,32
|1,34
|-1,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,04
|23,36
|-1,37
|Vestel Beyaz Eşya
|46,24
|46,82
|-1,24
|Oyak Çimento
|6,63
|6,71
|-1,19
|Nuh Çimento
|38,32
|38,78
|-1,19
|TAV Havalimanları
|22,02
|22,28
|-1,17
|Deva Holding
|25,90
|26,20
|-1,15
|Çemtaş
|13,72
|13,87
|-1,08
|Hedef Girişim
|2,82
|2,85
|-1,05
|Petkim
|5,66
|5,72
|-1,05
|Galatasaray Sportif
|3,84
|3,88
|-1,03
|Fenerbahçe Futbol
|36,90
|37,28
|-1,02
|Pegasus
|69,30
|70,00
|-1,00
|Doğuş Otomotiv
|25,90
|26,16
|-0,99
|Bera Holding
|11,02
|11,13
|-0,99
|Ford Otosan
|172,50
|174,10
|-0,92
|Türk Hava Yolları
|12,76
|12,87
|-0,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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