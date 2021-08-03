Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Fin.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.3,113,17-1,89
Hektaş8,438,59-1,86
Vestel29,3629,84-1,61
Çemaş Döküm1,321,34-1,49
Kordsa Teknik Tekstil23,0423,36-1,37
Vestel Beyaz Eşya46,2446,82-1,24
Oyak Çimento6,636,71-1,19
Nuh Çimento38,3238,78-1,19
TAV Havalimanları22,0222,28-1,17
Deva Holding25,9026,20-1,15
Çemtaş13,7213,87-1,08
Hedef Girişim2,822,85-1,05
Petkim5,665,72-1,05
Galatasaray Sportif3,843,88-1,03
Fenerbahçe Futbol36,9037,28-1,02
Pegasus69,3070,00-1,00
Doğuş Otomotiv25,9026,16-0,99
Bera Holding11,0211,13-0,99
Ford Otosan172,50174,10-0,92
Türk Hava Yolları12,7612,87-0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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