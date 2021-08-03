Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Fin.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,11 3,17 -1,89 Hektaş 8,43 8,59 -1,86 Vestel 29,36 29,84 -1,61 Çemaş Döküm 1,32 1,34 -1,49 Kordsa Teknik Tekstil 23,04 23,36 -1,37 Vestel Beyaz Eşya 46,24 46,82 -1,24 Oyak Çimento 6,63 6,71 -1,19 Nuh Çimento 38,32 38,78 -1,19 TAV Havalimanları 22,02 22,28 -1,17 Deva Holding 25,90 26,20 -1,15 Çemtaş 13,72 13,87 -1,08 Hedef Girişim 2,82 2,85 -1,05 Petkim 5,66 5,72 -1,05 Galatasaray Sportif 3,84 3,88 -1,03 Fenerbahçe Futbol 36,90 37,28 -1,02 Pegasus 69,30 70,00 -1,00 Doğuş Otomotiv 25,90 26,16 -0,99 Bera Holding 11,02 11,13 -0,99 Ford Otosan 172,50 174,10 -0,92 Türk Hava Yolları 12,76 12,87 -0,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan