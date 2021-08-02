Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Eczacıbaşı Yatırım40,4839,083,58Tofaş Oto.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,48
|39,08
|3,58
|Tofaş Oto. Fab.
|33,84
|32,78
|3,23
|Galatasaray Sportif
|3,91
|3,79
|3,17
|Jantsa Jant Sanayi
|73,25
|71,05
|3,10
|Aselsan
|15,98
|15,51
|3,03
|Otokar
|299,60
|291,50
|2,78
|Hektaş
|8,26
|8,05
|2,61
|Doğuş Otomotiv
|26,22
|25,56
|2,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,25
|7,07
|2,55
|Gözde Girişim
|5,66
|5,52
|2,54
|Torunlar GMYO
|3,64
|3,55
|2,54
|Fenerbahçe Futbol
|37,28
|36,36
|2,53
|Oyak Çimento
|6,60
|6,44
|2,48
|Selçuk Ecza Deposu
|8,61
|8,41
|2,38
|Türkiye Sigorta
|4,78
|4,67
|2,36
|Deva Holding
|26,10
|25,50
|2,35
|Netaş Telekom.
|19,76
|19,35
|2,12
|Çimsa
|24,48
|24,02
|1,92
|Çemtaş
|13,86
|13,60
|1,91
|Afyon Çimento
|3,83
|3,76
|1,86
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
Haber Yorumları
500