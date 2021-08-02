Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Eczacıbaşı Yatırım40,4839,083,58Tofaş Oto.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım40,4839,083,58
Tofaş Oto. Fab.33,8432,783,23
Galatasaray Sportif3,913,793,17
Jantsa Jant Sanayi73,2571,053,10
Aselsan15,9815,513,03
Otokar299,60291,502,78
Hektaş8,268,052,61
Doğuş Otomotiv26,2225,562,58
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,257,072,55
Gözde Girişim5,665,522,54
Torunlar GMYO3,643,552,54
Fenerbahçe Futbol37,2836,362,53
Oyak Çimento6,606,442,48
Selçuk Ecza Deposu8,618,412,38
Türkiye Sigorta4,784,672,36
Deva Holding26,1025,502,35
Netaş Telekom.19,7619,352,12
Çimsa24,4824,021,92
Çemtaş13,8613,601,91
Afyon Çimento3,833,761,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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