Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yatırım Pazarlama317,00299,205,95
Borusan Mannesmann25,6024,464,66
Alkim Kimya15,1314,653,28
Kervan Gıda16,9616,512,73
Şekerbank1,061,041,92
Arçelik33,2832,701,77
Kartonsan50,9050,051,70
SASA Polyester31,6831,161,67
Kerevitaş Gıda4,394,321,62
Net Holding3,873,811,57
Netaş Telekomünikasyon19,1318,841,54
Galatasaray Sportif3,713,661,37
Torunlar GMYO3,203,161,27
Alarko Holding9,379,261,19
Migros Ticaret33,6633,281,14
Ege Endüstri1.245,401.232,001,09
Çimsa22,7022,500,89
Doğuş Otomotiv24,2024,000,83
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,231,220,82
Coca Cola İçecek80,2579,750,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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