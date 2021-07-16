Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|317,00
|299,20
|5,95
|Borusan Mannesmann
|25,60
|24,46
|4,66
|Alkim Kimya
|15,13
|14,65
|3,28
|Kervan Gıda
|16,96
|16,51
|2,73
|Şekerbank
|1,06
|1,04
|1,92
|Arçelik
|33,28
|32,70
|1,77
|Kartonsan
|50,90
|50,05
|1,70
|SASA Polyester
|31,68
|31,16
|1,67
|Kerevitaş Gıda
|4,39
|4,32
|1,62
|Net Holding
|3,87
|3,81
|1,57
|Netaş Telekomünikasyon
|19,13
|18,84
|1,54
|Galatasaray Sportif
|3,71
|3,66
|1,37
|Torunlar GMYO
|3,20
|3,16
|1,27
|Alarko Holding
|9,37
|9,26
|1,19
|Migros Ticaret
|33,66
|33,28
|1,14
|Ege Endüstri
|1.245,40
|1.232,00
|1,09
|Çimsa
|22,70
|22,50
|0,89
|Doğuş Otomotiv
|24,20
|24,00
|0,83
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,23
|1,22
|0,82
|Coca Cola İçecek
|80,25
|79,75
|0,63
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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