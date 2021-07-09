Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk1,531,492,68
Erbosan124,60121,702,38
Torunlar GMYO3,473,392,36
Ereğli Demir Çelik17,9217,562,05
Petkim5,435,341,69
Koza Altın109,20107,501,58
Kardemir (D)7,197,081,55
Karsan Otomotiv3,823,771,33
Jantsa Jant Sanayi75,1074,151,28
Koza Madencilik13,7713,621,10
Eczacıbaşı Yatırım38,7838,400,99
Yapı ve Kredi Bankası2,272,250,89
İpek Doğal Enerji11,5311,430,87
Türkiye Sigorta4,784,740,84
Esenboğa Elektrik30,1629,920,80
Migros Ticaret33,7033,460,72
Bim Mağazalar62,7562,350,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,786,740,59
Tüpraş95,7095,250,47
Koç Holding19,8419,750,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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