Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,53
|1,49
|2,68
|Erbosan
|124,60
|121,70
|2,38
|Torunlar GMYO
|3,47
|3,39
|2,36
|Ereğli Demir Çelik
|17,92
|17,56
|2,05
|Petkim
|5,43
|5,34
|1,69
|Koza Altın
|109,20
|107,50
|1,58
|Kardemir (D)
|7,19
|7,08
|1,55
|Karsan Otomotiv
|3,82
|3,77
|1,33
|Jantsa Jant Sanayi
|75,10
|74,15
|1,28
|Koza Madencilik
|13,77
|13,62
|1,10
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,78
|38,40
|0,99
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,27
|2,25
|0,89
|İpek Doğal Enerji
|11,53
|11,43
|0,87
|Türkiye Sigorta
|4,78
|4,74
|0,84
|Esenboğa Elektrik
|30,16
|29,92
|0,80
|Migros Ticaret
|33,70
|33,46
|0,72
|Bim Mağazalar
|62,75
|62,35
|0,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,78
|6,74
|0,59
|Tüpraş
|95,70
|95,25
|0,47
|Koç Holding
|19,84
|19,75
|0,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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