Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|127,90
|135,20
|-5,40
|Odaş Elektrik
|1,95
|2,02
|-3,47
|Konya Çimento
|930,00
|957,00
|-2,82
|Borusan Yatırım Pazarlama
|289,20
|296,50
|-2,46
|Pegasus
|74,00
|75,65
|-2,18
|Netaş Telekomünikasyon
|20,24
|20,68
|-2,13
|Ege Endüstri
|1.272,90
|1.300,00
|-2,08
|Ege Gübre
|174,90
|178,50
|-2,02
|Borusan Mannesmann
|23,48
|23,96
|-2,00
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,82
|14,09
|-1,92
|Türk Traktör
|168,70
|171,70
|-1,75
|Kerevitaş Gıda
|4,51
|4,59
|-1,74
|İhlas Holding
|0,58
|0,59
|-1,69
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,98
|31,48
|-1,59
|Global Yatırım Holding
|3,13
|3,18
|-1,57
|Otokar
|275,90
|280,00
|-1,46
|Migros Ticaret
|33,90
|34,38
|-1,40
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,25
|2,28
|-1,32
|Kartonsan
|52,90
|53,60
|-1,31
|Çemtaş
|13,21
|13,38
|-1,27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500