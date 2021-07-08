Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 127,90 135,20 -5,40 Odaş Elektrik 1,95 2,02 -3,47 Konya Çimento 930,00 957,00 -2,82 Borusan Yatırım Pazarlama 289,20 296,50 -2,46 Pegasus 74,00 75,65 -2,18 Netaş Telekomünikasyon 20,24 20,68 -2,13 Ege Endüstri 1.272,90 1.300,00 -2,08 Ege Gübre 174,90 178,50 -2,02 Borusan Mannesmann 23,48 23,96 -2,00 İş Yatırım Menkul Değerler 13,82 14,09 -1,92 Türk Traktör 168,70 171,70 -1,75 Kerevitaş Gıda 4,51 4,59 -1,74 İhlas Holding 0,58 0,59 -1,69 Tofaş Oto Fabrikası 30,98 31,48 -1,59 Global Yatırım Holding 3,13 3,18 -1,57 Otokar 275,90 280,00 -1,46 Migros Ticaret 33,90 34,38 -1,40 Yapı ve Kredi Bankası 2,25 2,28 -1,32 Kartonsan 52,90 53,60 -1,31 Çemtaş 13,21 13,38 -1,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara