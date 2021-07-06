Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|181,00
|175,30
|3,25
|Erbosan
|148,70
|144,40
|2,98
|Kervan Gıda
|15,62
|15,30
|2,09
|Gözde Girişim
|5,64
|5,54
|1,81
|Coca Cola İçecek
|79,80
|78,40
|1,79
|Migros Ticaret
|33,34
|32,76
|1,77
|Aksa Enerji
|11,72
|11,52
|1,74
|Tofaş Oto Fabrikası
|31,80
|31,38
|1,34
|Vestel
|32,06
|31,68
|1,20
|Parsan
|29,56
|29,22
|1,16
|İş GMYO
|1,91
|1,89
|1,06
|Odaş Elektrik
|1,92
|1,90
|1,05
|Çimsa
|22,50
|22,30
|0,90
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,76
|40,40
|0,89
|Netaş Telekomünikasyon
|20,64
|20,48
|0,78
|Şişe Cam
|7,81
|7,75
|0,77
|Garanti Bankası
|8,70
|8,64
|0,69
|Torunlar GMYO
|2,98
|2,96
|0,68
|İndeks Bilgisayar
|6,26
|6,22
|0,64
|Şok Marketler Ticaret
|11,58
|11,51
|0,61
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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