Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Arçelik
|31,88
|29,84
|6,84
|Koç Holding
|19,26
|18,53
|3,94
|Erbosan
|131,50
|127,00
|3,54
|Logo Yazılım
|35,66
|34,44
|3,54
|Hedef Girişim
|2,90
|2,82
|2,84
|Pegasus
|78,05
|76,05
|2,63
|Ege Endüstri
|1.264,00
|1.237,00
|2,18
|Sabancı Holding
|9,09
|8,91
|2,02
|Konya Çimento
|827,20
|811,80
|1,90
|Karsan Otomotiv
|3,71
|3,66
|1,37
|TAV Havalimanları
|25,72
|25,42
|1,18
|Zorlu Enerji
|1,87
|1,85
|1,08
|Doğuş Otomotiv
|24,76
|24,52
|0,98
|Coca Cola İçecek
|77,65
|76,90
|0,98
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,27
|14,14
|0,92
|Kervan Gıda
|14,41
|14,31
|0,70
|Şok Marketler Ticaret
|11,63
|11,55
|0,69
|Borusan Mannesmann
|23,38
|23,22
|0,69
|Çimsa
|21,34
|21,20
|0,66
|Aksa Enerji
|11,77
|11,70
|0,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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