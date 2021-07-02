Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Arçelik31,8829,846,84
Koç Holding19,2618,533,94
Erbosan131,50127,003,54
Logo Yazılım35,6634,443,54
Hedef Girişim2,902,822,84
Pegasus78,0576,052,63
Ege Endüstri1.264,001.237,002,18
Sabancı Holding9,098,912,02
Konya Çimento827,20811,801,90
Karsan Otomotiv3,713,661,37
TAV Havalimanları25,7225,421,18
Zorlu Enerji1,871,851,08
Doğuş Otomotiv24,7624,520,98
Coca Cola İçecek77,6576,900,98
İş Yatırım Menkul Değerler14,2714,140,92
Kervan Gıda14,4114,310,70
Şok Marketler Ticaret11,6311,550,69
Borusan Mannesmann23,3823,220,69
Çimsa21,3421,200,66
Aksa Enerji11,7711,700,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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