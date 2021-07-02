Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 31,88 29,84 6,84 Koç Holding 19,26 18,53 3,94 Erbosan 131,50 127,00 3,54 Logo Yazılım 35,66 34,44 3,54 Hedef Girişim 2,90 2,82 2,84 Pegasus 78,05 76,05 2,63 Ege Endüstri 1.264,00 1.237,00 2,18 Sabancı Holding 9,09 8,91 2,02 Konya Çimento 827,20 811,80 1,90 Karsan Otomotiv 3,71 3,66 1,37 TAV Havalimanları 25,72 25,42 1,18 Zorlu Enerji 1,87 1,85 1,08 Doğuş Otomotiv 24,76 24,52 0,98 Coca Cola İçecek 77,65 76,90 0,98 İş Yatırım Menkul Değerler 14,27 14,14 0,92 Kervan Gıda 14,41 14,31 0,70 Şok Marketler Ticaret 11,63 11,55 0,69 Borusan Mannesmann 23,38 23,22 0,69 Çimsa 21,34 21,20 0,66 Aksa Enerji 11,77 11,70 0,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Borsa İstanbul, altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacak Altının kilogramı 496 bin 240 liraya yükseldi Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi