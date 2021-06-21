Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Deva...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|23,66
|22,92
|3,23
|Ege Gübre
|171,00
|166,50
|2,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,52
|20,02
|2,50
|Emlak Konut GMYO
|2,11
|2,06
|2,43
|Hektaş
|8,03
|7,86
|2,16
|Pegasus
|78,60
|77,30
|1,68
|Fenerbahçe Futbol
|37,52
|36,94
|1,57
|Ereğli Demir Çelik
|18,05
|17,79
|1,46
|Tukaş
|6,87
|6,78
|1,33
|Bim Mağazalar
|64,30
|63,50
|1,26
|ASELSAN
|15,09
|14,91
|1,21
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,22
|28,90
|1,11
|Brisa
|20,54
|20,32
|1,08
|Akiş GMYO
|1,90
|1,88
|1,06
|Eczacıbaşı İlaç
|5,80
|5,74
|1,05
|Kardemir (D)
|6,86
|6,79
|1,03
|TAV Havalimanları
|27,76
|27,48
|1,02
|Halkbank
|4,97
|4,92
|1,02
|Mavi Giyim
|56,65
|56,10
|0,98
|Tat Gıda
|8,15
|8,08
|0,87
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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