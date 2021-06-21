Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Deva...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 23,66 22,92 3,23 Ege Gübre 171,00 166,50 2,70 Kordsa Teknik Tekstil 20,52 20,02 2,50 Emlak Konut GMYO 2,11 2,06 2,43 Hektaş 8,03 7,86 2,16 Pegasus 78,60 77,30 1,68 Fenerbahçe Futbol 37,52 36,94 1,57 Ereğli Demir Çelik 18,05 17,79 1,46 Tukaş 6,87 6,78 1,33 Bim Mağazalar 64,30 63,50 1,26 ASELSAN 15,09 14,91 1,21 Tofaş Oto Fabrikası 29,22 28,90 1,11 Brisa 20,54 20,32 1,08 Akiş GMYO 1,90 1,88 1,06 Eczacıbaşı İlaç 5,80 5,74 1,05 Kardemir (D) 6,86 6,79 1,03 TAV Havalimanları 27,76 27,48 1,02 Halkbank 4,97 4,92 1,02 Mavi Giyim 56,65 56,10 0,98 Tat Gıda 8,15 8,08 0,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara