Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|788,30
|749,40
|5,19
|Kartonsan
|53,80
|52,90
|1,70
|İhlas Holding
|0,61
|0,60
|1,67
|Vestel
|29,40
|28,98
|1,45
|Otokar
|290,70
|287,50
|1,11
|Pegasus
|77,75
|77,15
|0,78
|Doğan Holding
|2,95
|2,93
|0,68
|SASA Polyester
|32,14
|31,94
|0,63
|Tukaş
|6,89
|6,85
|0,58
|Akbank
|5,29
|5,26
|0,57
|Tekfen Holding
|15,17
|15,09
|0,53
|Garanti Bankası
|8,23
|8,19
|0,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,18
|2,17
|0,46
|Netaş Telekomünikasyon
|20,32
|20,24
|0,40
|Sabancı Holding
|9,09
|9,06
|0,33
|Nuh Çimento
|42,98
|42,84
|0,33
|Bim Mağazalar
|64,20
|64,05
|0,23
|İş Bankası (C)
|5,16
|5,15
|0,19
|Alarko GMYO
|21,26
|21,22
|0,19
|Selçuk Ecza Deposu
|8,86
|8,85
|0,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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