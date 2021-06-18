Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento788,30749,405,19
Kartonsan53,8052,901,70
İhlas Holding0,610,601,67
Vestel29,4028,981,45
Otokar290,70287,501,11
Pegasus77,7577,150,78
Doğan Holding2,952,930,68
SASA Polyester32,1431,940,63
Tukaş6,896,850,58
Akbank5,295,260,57
Tekfen Holding15,1715,090,53
Garanti Bankası8,238,190,49
Yapı ve Kredi Bankası2,182,170,46
Netaş Telekomünikasyon20,3220,240,40
Sabancı Holding9,099,060,33
Nuh Çimento42,9842,840,33
Bim Mağazalar64,2064,050,23
İş Bankası (C)5,165,150,19
Alarko GMYO21,2621,220,19
Selçuk Ecza Deposu8,868,850,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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