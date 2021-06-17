Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|57,85
|54,30
|6,54
|Aksa
|15,75
|15,33
|2,74
|Tekfen Holding
|15,18
|14,91
|1,81
|MLP Sağlık
|21,94
|21,56
|1,76
|Türk Hava Yolları
|14,57
|14,32
|1,75
|Pegasus
|77,90
|76,60
|1,70
|Şok Marketler Ticaret
|11,65
|11,46
|1,66
|Net Holding
|4,65
|4,58
|1,53
|TAV Havalimanları
|27,56
|27,26
|1,10
|Migros Ticaret
|33,68
|33,32
|1,08
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,52
|30,20
|1,06
|Yataş
|13,21
|13,08
|0,99
|Esenboğa Elektrik
|30,04
|29,76
|0,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|1,22
|0,82
|Otokar
|293,80
|291,80
|0,69
|Türk Telekom
|7,11
|7,07
|0,57
|GSD Holding
|2,06
|2,05
|0,49
|İndeks Bilgisayar
|6,65
|6,63
|0,30
|Ülker Bisküvi
|22,38
|22,32
|0,27
|Çimsa
|24,34
|24,28
|0,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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