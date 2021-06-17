Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 57,85 54,30 6,54 Aksa 15,75 15,33 2,74 Tekfen Holding 15,18 14,91 1,81 MLP Sağlık 21,94 21,56 1,76 Türk Hava Yolları 14,57 14,32 1,75 Pegasus 77,90 76,60 1,70 Şok Marketler Ticaret 11,65 11,46 1,66 Net Holding 4,65 4,58 1,53 TAV Havalimanları 27,56 27,26 1,10 Migros Ticaret 33,68 33,32 1,08 Tofaş Oto Fabrikası 30,52 30,20 1,06 Yataş 13,21 13,08 0,99 Esenboğa Elektrik 30,04 29,76 0,94 İhlas Gayrimenkul 1,23 1,22 0,82 Otokar 293,80 291,80 0,69 Türk Telekom 7,11 7,07 0,57 GSD Holding 2,06 2,05 0,49 İndeks Bilgisayar 6,65 6,63 0,30 Ülker Bisküvi 22,38 22,32 0,27 Çimsa 24,34 24,28 0,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 507 bin liraya geriledi