Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|20,90
|23,22
|-9,99
|Halkbank
|5,17
|5,36
|-3,54
|Brisa
|21,12
|21,66
|-2,49
|Konya Çimento
|766,60
|783,60
|-2,17
|Çimsa
|24,76
|25,30
|-2,13
|Vakıflar Bankası
|3,70
|3,78
|-2,12
|Mavi Giyim
|55,10
|56,25
|-2,04
|Yataş
|13,16
|13,43
|-2,01
|Esenboğa Elektrik
|29,92
|30,48
|-1,84
|Aksa Enerji
|12,84
|13,07
|-1,76
|Anadolu Efes
|22,78
|23,18
|-1,73
|Borusan Mannesmann
|24,30
|24,70
|-1,62
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|1,25
|-1,60
|İhlas Holding
|0,62
|0,63
|-1,59
|Otokar
|293,10
|297,50
|-1,48
|Çemtaş
|13,33
|13,52
|-1,41
|Ege Endüstri
|1.265,80
|1.282,80
|-1,33
|Bursa Çimento
|3,73
|3,78
|-1,32
|Doğuş Otomotiv
|24,08
|24,40
|-1,31
|Kartonsan
|53,20
|53,90
|-1,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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