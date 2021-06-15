Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 24,64 25,80 -4,50 Halkbank 4,87 5,05 -3,56 Parsan 32,12 33,18 -3,19 Türk Traktör 174,00 178,80 -2,68 ASELSAN 15,39 15,80 -2,59 Gübre Fabrikaları 58,45 59,80 -2,26 Sabancı Holding 9,28 9,48 -2,11 Çimsa 24,48 24,98 -2,00 Ege Gübre 178,70 182,00 -1,81 Netaş Telekomünikasyon 21,70 22,10 -1,81 Konya Çimento 788,60 802,40 -1,72 Vakıflar Bankası 3,61 3,67 -1,63 Kartonsan 54,30 55,20 -1,63 Enerjisa Enerji 10,28 10,45 -1,63 Yataş 13,60 13,82 -1,59 İhlas Holding 0,62 0,63 -1,59 İş Yatırım Menkul Değerler 14,91 15,15 -1,58 Koç Holding 18,91 19,21 -1,56 Kerevitaş Gıda 4,55 4,62 -1,52 Nuh Çimento 44,44 45,10 -1,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi