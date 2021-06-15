Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|24,64
|25,80
|-4,50
|Halkbank
|4,87
|5,05
|-3,56
|Parsan
|32,12
|33,18
|-3,19
|Türk Traktör
|174,00
|178,80
|-2,68
|ASELSAN
|15,39
|15,80
|-2,59
|Gübre Fabrikaları
|58,45
|59,80
|-2,26
|Sabancı Holding
|9,28
|9,48
|-2,11
|Çimsa
|24,48
|24,98
|-2,00
|Ege Gübre
|178,70
|182,00
|-1,81
|Netaş Telekomünikasyon
|21,70
|22,10
|-1,81
|Konya Çimento
|788,60
|802,40
|-1,72
|Vakıflar Bankası
|3,61
|3,67
|-1,63
|Kartonsan
|54,30
|55,20
|-1,63
|Enerjisa Enerji
|10,28
|10,45
|-1,63
|Yataş
|13,60
|13,82
|-1,59
|İhlas Holding
|0,62
|0,63
|-1,59
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,91
|15,15
|-1,58
|Koç Holding
|18,91
|19,21
|-1,56
|Kerevitaş Gıda
|4,55
|4,62
|-1,52
|Nuh Çimento
|44,44
|45,10
|-1,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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