Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|28,60
|27,02
|5,85
|Fenerbahçe Futbol
|39,66
|37,50
|5,76
|Parsan
|33,72
|32,76
|2,93
|Mavi Giyim
|53,55
|52,05
|2,88
|TAV Havalimanları
|27,42
|26,66
|2,85
|Odaş Elektrik
|2,11
|2,06
|2,43
|Kervan Gıda
|16,44
|16,07
|2,30
|Netaş Telekomünikasyon
|22,14
|21,66
|2,22
|Zorlu Enerji
|2,03
|1,99
|2,01
|Halkbank
|5,11
|5,02
|1,79
|ASELSAN
|15,88
|15,61
|1,73
|Brisa
|22,36
|22,04
|1,45
|Türk Hava Yolları
|14,80
|14,59
|1,44
|Karsan Otomotiv
|3,83
|3,78
|1,32
|Halk GMYO
|2,99
|2,96
|1,01
|Torunlar GMYO
|3,41
|3,38
|0,89
|Gübre Fabrikaları
|60,65
|60,20
|0,75
|Tukaş
|7,05
|7,01
|0,57
|Turkcell
|16,61
|16,52
|0,54
|Vakıflar Bankası
|3,73
|3,71
|0,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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