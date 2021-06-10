Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol35,7233,227,53
Mavi Giyim51,7048,366,91
Parsan32,1830,784,55
Koza Altın130,60125,504,06
Ege Endüstri1.303,401.254,003,94
GSD Holding2,122,053,41
İhlas Holding0,640,623,23
Tofaş Oto. Fab.31,6030,722,86
Emlak Konut GMYO2,092,042,45
Kervan Gıda16,1515,861,83
Koza Madencilik16,5816,301,72
İhlas Gayrimenkul1,261,241,61
Çimsa25,2824,881,61
Akiş GMYO2,001,971,52
Nuh Çimento46,3645,701,44
Aksa16,0115,811,27
İpek Doğal Enerji13,7713,601,25
Deva Holding25,3225,021,20
Brisa22,2021,961,09
Arçelik31,3631,080,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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