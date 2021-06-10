Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|35,72
|33,22
|7,53
|Mavi Giyim
|51,70
|48,36
|6,91
|Parsan
|32,18
|30,78
|4,55
|Koza Altın
|130,60
|125,50
|4,06
|Ege Endüstri
|1.303,40
|1.254,00
|3,94
|GSD Holding
|2,12
|2,05
|3,41
|İhlas Holding
|0,64
|0,62
|3,23
|Tofaş Oto. Fab.
|31,60
|30,72
|2,86
|Emlak Konut GMYO
|2,09
|2,04
|2,45
|Kervan Gıda
|16,15
|15,86
|1,83
|Koza Madencilik
|16,58
|16,30
|1,72
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|1,24
|1,61
|Çimsa
|25,28
|24,88
|1,61
|Akiş GMYO
|2,00
|1,97
|1,52
|Nuh Çimento
|46,36
|45,70
|1,44
|Aksa
|16,01
|15,81
|1,27
|İpek Doğal Enerji
|13,77
|13,60
|1,25
|Deva Holding
|25,32
|25,02
|1,20
|Brisa
|22,20
|21,96
|1,09
|Arçelik
|31,36
|31,08
|0,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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