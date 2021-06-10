Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 35,72 33,22 7,53 Mavi Giyim 51,70 48,36 6,91 Parsan 32,18 30,78 4,55 Koza Altın 130,60 125,50 4,06 Ege Endüstri 1.303,40 1.254,00 3,94 GSD Holding 2,12 2,05 3,41 İhlas Holding 0,64 0,62 3,23 Tofaş Oto. Fab. 31,60 30,72 2,86 Emlak Konut GMYO 2,09 2,04 2,45 Kervan Gıda 16,15 15,86 1,83 Koza Madencilik 16,58 16,30 1,72 İhlas Gayrimenkul 1,26 1,24 1,61 Çimsa 25,28 24,88 1,61 Akiş GMYO 2,00 1,97 1,52 Nuh Çimento 46,36 45,70 1,44 Aksa 16,01 15,81 1,27 İpek Doğal Enerji 13,77 13,60 1,25 Deva Holding 25,32 25,02 1,20 Brisa 22,20 21,96 1,09 Arçelik 31,36 31,08 0,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi... Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi