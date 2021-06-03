Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Nuh...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Nuh Çimento 48,58 45,66 6,40 İhlas Gayrimenkul 1,13 1,07 5,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,52 7,13 5,47 TAV Havalimanları 25,02 23,94 4,51 İhlas Holding 0,62 0,60 3,33 Bagfaş 23,62 22,98 2,79 Karsan Otomotiv 4,78 4,67 2,36 Türk Hava Yolları 13,96 13,65 2,27 Şişe Cam 7,98 7,81 2,18 Halk GMYO 3,04 2,98 2,01 Kerevitaş Gıda 4,71 4,62 1,95 Net Holding 5,28 5,18 1,93 Çimsa 24,46 24,00 1,92 Deva Holding 25,98 25,50 1,88 Good-Year 7,18 7,05 1,84 Ege Gübre 199,80 197,10 1,37 Tat Gıda 8,97 8,85 1,36 Koç Holding 18,95 18,70 1,34 Vestel 31,62 31,22 1,28 Brisa 22,58 22,30 1,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 524 bin liraya yükseldi