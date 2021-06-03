Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Nuh...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Nuh Çimento
|48,58
|45,66
|6,40
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|1,07
|5,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,52
|7,13
|5,47
|TAV Havalimanları
|25,02
|23,94
|4,51
|İhlas Holding
|0,62
|0,60
|3,33
|Bagfaş
|23,62
|22,98
|2,79
|Karsan Otomotiv
|4,78
|4,67
|2,36
|Türk Hava Yolları
|13,96
|13,65
|2,27
|Şişe Cam
|7,98
|7,81
|2,18
|Halk GMYO
|3,04
|2,98
|2,01
|Kerevitaş Gıda
|4,71
|4,62
|1,95
|Net Holding
|5,28
|5,18
|1,93
|Çimsa
|24,46
|24,00
|1,92
|Deva Holding
|25,98
|25,50
|1,88
|Good-Year
|7,18
|7,05
|1,84
|Ege Gübre
|199,80
|197,10
|1,37
|Tat Gıda
|8,97
|8,85
|1,36
|Koç Holding
|18,95
|18,70
|1,34
|Vestel
|31,62
|31,22
|1,28
|Brisa
|22,58
|22,30
|1,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500