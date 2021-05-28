Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol32,7431,464,07
Bim Mağazalar62,6560,453,64
Gözde Girişim6,105,893,57
Jantsa Jant Sanayi89,0586,403,07
İhlas Holding0,590,581,72
Albaraka Türk1,601,581,27
Hektaş9,659,541,15
Tofaş Oto Fabrikası28,5628,241,13
Koç Holding18,4118,211,10
Doğan Holding2,972,941,02
Ereğli Demir Çelik19,0318,860,90
Şişe Cam7,937,860,89
Turkcell15,7815,700,51
Anadolu Efes22,8422,730,51
SASA Polyester31,5631,420,45
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,327,290,41
Doğuş Otomotiv26,0825,980,38
Tüpraş97,1596,800,36
ASELSAN14,9414,890,34
Akbank5,175,160,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi
Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Antony Blinken Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 14:04:22. #1.15#

title