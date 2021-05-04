Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan61,6056,0010,00
Hektaş9,378,727,45
Ereğli Demir Çelik19,7518,964,17
Karsan Otomotiv3,583,473,17
Mavi Giyim45,4244,043,13
Alkim Kimya17,7317,242,84
Bagfaş23,7823,162,68
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,407,222,49
Fenerbahçe Futbol28,6027,942,36
Aksa Enerji11,6611,422,10
Akiş GMYO2,042,002,00
Borusan Mannesmann25,9425,481,81
Şekerbank1,141,121,79
Tekfen Holding16,5516,281,66
Kordsa Teknik Tekstil23,7223,341,63
Enerjisa Enerji10,6210,451,63
Zorlu Enerji2,062,031,48
Koza Madencilik14,2014,021,28
Petkim6,886,801,18
Aksa16,6016,411,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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