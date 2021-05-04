Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 61,60 56,00 10,00 Hektaş 9,37 8,72 7,45 Ereğli Demir Çelik 19,75 18,96 4,17 Karsan Otomotiv 3,58 3,47 3,17 Mavi Giyim 45,42 44,04 3,13 Alkim Kimya 17,73 17,24 2,84 Bagfaş 23,78 23,16 2,68 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,40 7,22 2,49 Fenerbahçe Futbol 28,60 27,94 2,36 Aksa Enerji 11,66 11,42 2,10 Akiş GMYO 2,04 2,00 2,00 Borusan Mannesmann 25,94 25,48 1,81 Şekerbank 1,14 1,12 1,79 Tekfen Holding 16,55 16,28 1,66 Kordsa Teknik Tekstil 23,72 23,34 1,63 Enerjisa Enerji 10,62 10,45 1,63 Zorlu Enerji 2,06 2,03 1,48 Koza Madencilik 14,20 14,02 1,28 Petkim 6,88 6,80 1,18 Aksa 16,60 16,41 1,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi