Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|61,60
|56,00
|10,00
|Hektaş
|9,37
|8,72
|7,45
|Ereğli Demir Çelik
|19,75
|18,96
|4,17
|Karsan Otomotiv
|3,58
|3,47
|3,17
|Mavi Giyim
|45,42
|44,04
|3,13
|Alkim Kimya
|17,73
|17,24
|2,84
|Bagfaş
|23,78
|23,16
|2,68
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,40
|7,22
|2,49
|Fenerbahçe Futbol
|28,60
|27,94
|2,36
|Aksa Enerji
|11,66
|11,42
|2,10
|Akiş GMYO
|2,04
|2,00
|2,00
|Borusan Mannesmann
|25,94
|25,48
|1,81
|Şekerbank
|1,14
|1,12
|1,79
|Tekfen Holding
|16,55
|16,28
|1,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,72
|23,34
|1,63
|Enerjisa Enerji
|10,62
|10,45
|1,63
|Zorlu Enerji
|2,06
|2,03
|1,48
|Koza Madencilik
|14,20
|14,02
|1,28
|Petkim
|6,88
|6,80
|1,18
|Aksa
|16,60
|16,41
|1,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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