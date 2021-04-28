Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 238,00 226,40 5,12 Bera Holding 27,36 26,10 4,83 Net Holding 5,74 5,52 3,99 Aksa 15,31 14,89 2,82 Akiş GMYO 1,83 1,78 2,81 Halk GMYO 3,38 3,30 2,42 Türk Traktör 215,30 210,40 2,33 TAV Havalimanları 20,22 19,80 2,12 Otokar 329,40 323,00 1,98 Parsan 29,24 28,70 1,88 Kardemir (D) 7,24 7,11 1,83 Karsan Otomotiv 3,46 3,40 1,76 Verusa Holding 55,10 54,15 1,75 GSD Holding 1,75 1,72 1,74 İş Finansal Kiralama 3,02 2,97 1,68 Odaş Elektrik 2,46 2,42 1,65 İş GMYO 1,86 1,83 1,64 Good-Year 7,13 7,02 1,57 Alkim Kimya 16,76 16,51 1,51 Polisan Holding 2,90 2,86 1,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Koç Holding'e 21,6 milyar lira fark attı! Borsanın en değerlisi Ereğli Demir Çelik oldu Altının kilogramı 477 bin liraya yükseldi