Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 12 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol33,8031,307,99Jantsa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 33,80 31,30 7,99 Jantsa Jant Sanayi 771,30 746,10 3,38 Türk Traktör 204,10 199,00 2,56 Mavi Giyim 42,70 41,72 2,35 Ereğli Demir Çelik 16,78 16,40 2,32 Hektaş 28,66 28,32 1,20 Koza Madencilik 14,17 14,02 1,07 Net Holding 5,08 5,03 0,99 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,84 11,74 0,85 Bim Mağazalar 69,50 69,05 0,65 Koza Altın 112,40 111,90 0,45 Doğuş Otomotiv 28,62 28,60 0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara