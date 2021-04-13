Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 12 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol33,8031,307,99Jantsa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 12 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol33,8031,307,99
Jantsa Jant Sanayi771,30746,103,38
Türk Traktör204,10199,002,56
Mavi Giyim42,7041,722,35
Ereğli Demir Çelik16,7816,402,32
Hektaş28,6628,321,20
Koza Madencilik14,1714,021,07
Net Holding5,085,030,99
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,8411,740,85
Bim Mağazalar69,5069,050,65
Koza Altın112,40111,900,45
Doğuş Otomotiv28,6228,600,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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