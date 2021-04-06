Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi994,00903,709,99
Net Holding4,494,392,28
Türk Traktör225,00220,402,09
Kordsa Teknik Tekstil25,2024,721,94
Karsan Otomotiv4,164,091,71
Borusan Mannesmann28,6028,121,71
Brisa28,8428,461,34
Albaraka Türk1,791,771,13
İndeks Bilgisayar31,2430,940,97
Nuh Çimento60,2059,650,92
Yataş16,2516,110,87
Gübre Fabrikaları78,5577,950,77
Alkim Kimya18,4918,350,76
Şok Marketler Ticaret12,7212,630,71
Enerjisa Enerji12,3012,220,65
TAV Havalimanları22,0021,860,64
Netaş Telekomünikasyon28,7828,600,63
Koza Madencilik15,3715,280,59
Fenerbahçe Futbol37,9437,760,48
Hektaş31,3631,220,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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