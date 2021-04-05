Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa...

Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Spor yorumcusu Çakar'dan gündemi sallayacak iddia: Federasyon, Fenerbahçe'nin başvurusunu onaylamış! Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 909,70 827,00 10,00 Fenerbahçe Futbol 37,76 34,34 9,96 Ege Gübre 224,10 208,20 7,64 Doğuş Otomotiv 31,92 29,94 6,61 Aksa Enerji 12,68 11,93 6,29 Verusa Holding 64,95 61,45 5,70 Bagfaş 23,92 22,74 5,19 Türk Traktör 219,40 211,10 3,93 Çimsa 21,56 20,90 3,16 Kervan Gıda 18,52 18,00 2,89 Aksa 17,12 16,66 2,76 Torunlar GMYO 3,43 3,34 2,69 Odaş Elektrik 3,60 3,51 2,56 Petkim 6,13 5,99 2,34 ASELSAN 15,86 15,50 2,32 Türkiye Sigorta 6,76 6,63 1,96 Pegasus 75,15 73,75 1,90 Yataş 15,43 15,15 1,85 Ülker Bisküvi 22,30 21,90 1,83 Koza Madencilik 15,26 15,00 1,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara