Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi909,70827,0010,00
Fenerbahçe Futbol37,7634,349,96
Ege Gübre224,10208,207,64
Doğuş Otomotiv31,9229,946,61
Aksa Enerji12,6811,936,29
Verusa Holding64,9561,455,70
Bagfaş23,9222,745,19
Türk Traktör219,40211,103,93
Çimsa21,5620,903,16
Kervan Gıda18,5218,002,89
Aksa17,1216,662,76
Torunlar GMYO3,433,342,69
Odaş Elektrik3,603,512,56
Petkim6,135,992,34
ASELSAN15,8615,502,32
Türkiye Sigorta6,766,631,96
Pegasus75,1573,751,90
Yataş15,4315,151,85
Ülker Bisküvi22,3021,901,83
Koza Madencilik15,2615,001,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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