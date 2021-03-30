Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding22,3621,225,37
Ford Otosan194,20185,004,97
Gözde Girişim7,767,424,58
Selçuk Ecza Deposu10,8610,394,52
Kerevitaş Gıda5,795,603,39
Deva Holding30,9230,062,86
Tofaş Oto Fabrikası32,3631,662,21
Pınar Süt21,4021,021,81
Otokar359,10353,501,58
MLP Sağlık21,0620,761,45
Migros Ticaret35,0634,621,27
Aksa15,6415,451,23
Verusa Holding57,2056,551,15
Tat Gıda9,829,711,13
Eczacıbaşı İlaç6,676,601,06
Vestel38,3637,961,05
Alkim Kimya16,9816,850,77
İş Yatırım Menkul Değerler16,7716,660,66
Türk Traktör208,10206,900,58
Koç Holding19,2119,100,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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